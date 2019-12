FC Porto na máxima força na preparação do `clássico` com o Sporting

Os `dragões` não folgam no ano novo, pelo que voltam a trabalhar na quarta-feira, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, às 11:30, numa sessão aberta somente aos meios de comunicação internos.

O Sporting, terceiro classificado da I Liga com 26 pontos, recebe no domingo o FC Porto, segundo com 35, a quatro do líder Benfica, em jogo agendado para as 17:30.