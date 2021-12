FC Porto persegue leões com águias à espreita

Antes de duas receções ao Benfica, para a Taça e para o campeonato, o FC Porto, que vem de nove vitórias consecutivas na I Liga, procura juntar-se ao Sporting na liderança, depois de os 'leões' terem vencido o Gil Vicente no sábado (3-0).



Às 19:00, os ainda invictos 'dragões', sem Sérgio Conceição no banco, visitam o promovido Vizela, 12.º classificado, algo que apenas fizeram em 1984/85, época em que empataram no terreno dos vizelenses, que vêm da segunda vitória da temporada, em casa do Arouca (4-1).



Duas horas mais cedo, o Benfica, que está a quatro pontos do Sporting e que também não terá o treinador Jorge Jesus, recebe o Marítimo, nono classificado e que perdeu nas últimas 11 deslocações à Luz.



A jornada fecha às 21:00 com a receção do Sporting de Braga, quarto classificado, ao lanterna-vermelha Belenenses SAD, com os bracarenses a tentarem recuperar da eliminação da Taça da Liga, após uma goleada 5-1 frente ao Boavista.



Motivados por esse triunfo, os 'axadrezados', na 14.ª posição, recebem o Moreirense, 17.º e penúltimo, às 17:00.



Programa da 15.ª jornada



Sexta-feira

Santa Clara - Vitória de Guimarães, 1-0

Estoril Praia – Famalicão, 2-2



Sábado

Tondela - Paços de Ferreira, 0-1

Portimonense - Arouca, 1-1

Gil Vicente - Sporting, 0-3



Domingo

Benfica – Marítimo, 17:00

Boavista - Moreirense, 17:00

Vizela - FC Porto, 19:00

Sporting de Braga - Belenenses SAD, 21:00