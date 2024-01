FC Porto vence Sporting rumo às meias-finais da Taça de Portugal de basquetebol

No Dragão Arena, no Porto, os anfitriões já lideravam ao intervalo (47-38) e chegaram a ‘cavar’ uma distância máxima de 14 pontos no terceiro quarto (68-54), antes de susterem com algum sofrimento a reação dos visitantes, que quase viraram o duelo perto do fim.



Os norte-americanos Cleveland Melvin e Marcus LoVett Jr. sobressaíram como melhores marcadores, com 21 pontos por ‘dragões’ e ‘leões’, respetivamente, sendo que os locais acumularam ainda 13 pontos e outros tantos ressaltos do ex-sportinguista Tanner Omlid.



O FC Porto, segundo mais titulado, com 14 conquistas, juntou-se ao bicampeão nacional Benfica, recordista de êxitos (23) e detentor do troféu, e aos também primodivisionários Imortal e CD Póvoa na final-four da Taça de Portugal, aprazada para 16 e 17 de março.



Os ‘dragões’ entraram melhores nas ações debaixo do cesto e tiveram quatro pontos de avanço (9-5 e 12-8), mas falharam todos os oito ‘tiros’ exteriores tentados, enquanto os ‘leões’ converteram quatro em sete para inverter o desfecho do primeiro quarto (19-24).



Tanner Omlid viria a anotar o primeiro ‘triplo’ do FC Porto ao fim de 10 investidas em 18 minutos, numa fase em que o conjunto de Fernando Sá já tinha resgatado a vantagem e vivia o seu melhor momento (41-33), com um parcial de 14-2 a meio do segundo parcial.



Os anfitriões aprimoraram a pressão e exploraram a crescente precipitação do Sporting, refletindo a clarividência na luta das tabelas e na transição ofensiva com uma diferença máxima de 12 pontos (45-33 e 47-35), que ‘caiu’ para nove à maior ao intervalo (47-38).



Um parcial de 13-7 no reatamento sustentou a reaproximação da equipa de Pedro Nuno Monteiro (54-51), que ajustou defensivamente e teve quase tantos ressaltos no terceiro período como na globalidade do primeiro tempo, mas diminuiu a eficácia de lançamento.



O FC Porto chegava à reta final com 12 pontos de avanço (68-56), mas quebraria nessa gestão, esteve quatro minutos em ‘branco’ e permitiu nova resposta do Sporting (70-67), deixando o encontro debaixo de incerteza e com elevada tensão até ao último ‘suspiro’.



Nem a súbita réplica ‘azul e branca’ (78-70) e as exclusões de Marvin Clark Jr. e André Cruz condicionaram a lucidez dos vice-campeões nacionais, que ficaram a um ponto do empate (80-79) e tiveram mesmo posse para retomarem o comando, mas cederam em definitivo com um lance livre assinado por Charlon Kloof (81-79) no penúltimo segundo







Jogo no Dragão Arena, no Porto.



FC Porto - Sporting, 81-79.



Ao intervalo: 47-38.







Sob a arbitragem de Sérgio Silva, Paulo Marques e Diogo Martins, as equipas alinharam e marcaram:



- FC Porto (81): Cleveland Melvin (21), Miguel Queiroz (4), Anthony Barber (12), Tanner Omlid (13) e Charlon Kloof (16). Jogaram ainda Keven Gomes, Luís Silva, Nuno Sá e Phil Fayne (15).



Treinador: Fernando Sá.



- Sporting (79): Mike Moore (15), Marko Loncovic (2), Ronald Curry (9), Marvin Clark Jr. (14) e Marcus LoVett Jr. (21). Jogaram ainda Eddie Ekiyor (4), Diogo Ventura (5) e André Cruz (9).



Treinador: Pedro Nuno Monteiro.







Marcha do marcador: 19-24 (primeiro período), 47-38 (intervalo), 68-56 (terceiro período) e 81-79 (resultado final).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.