Feddal e Taarabt convocados para a seleção de Marrocos

Feddal, do Sporting, e Taarabt, do Benfica, foram convocados para a seleção de Marrocos, que no final de março tem dois jogos de apuramento para a Taça das Nações Africanas de futebol, anunciou esta quinta-feira a federação local.