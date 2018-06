Fernando Correia diz que Bruno de Carvalho espera Sousa Cintra na SAD

Lusa Comentários 25 Jun, 2018, 15:38 | Sporting

Ao início da tarde, Correia afirmou que Sousa Cintra ainda não se tinha apresentado no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e que Bruno de Carvalho, destituído no sábado de presidente do clube, mas que reitera ser ainda o presidente da SAD, espera para reunir-se com Sousa Cintra, nomeado pela Comissão de Gestão para lhe suceder na sociedade que gere o futebol profissional dos `leões`.

"O próprio presidente do Conselho de Administração da SAD [Bruno de Carvalho] enviou duas mensagens a Sousa Cintra dizendo que estava à espera dele na SAD a fim de trocarem impressões e de ele ocupar o lugar para que foi designado, e cumprir os formalismos necessários", afirmou Fernando Correia.

A reunião, frisou, visa pôr Sousa Cintra a par de "dossiers e serve para cumprir alguns formalismos, até de caráter informativo, e outras coisas que possam ter a ver com a assinatura de documentação".

Segundo o assessor, clube e SAD "são coisas distintas", uma vez que o primeiro é o principal acionista do segundo, e Bruno de Carvalho considera que será "ainda presidente do Conselho de Administração da SAD até que se realize uma Assembleia Geral" de acionistas que "resolva o assunto, ao reconduzi-lo ou destituí-lo".

"Bruno de Carvalho está nas instalações da SAD à espera de Sousa Cintra, apenas para que ele tome o lugar para que foi designado pela Comissão de Gestão", acrescentou Fernando Correia, que explicou que há a intenção de "passar o testemunho".

Questionado sobre uma possível mudança de ideias de Bruno de Carvalho, que no domingo tinha dito, à TSF, que se ia manter como presidente da SAD, Fernando Correia explicou que "é o que se pode concluir".

"Ontem foi um dia, hoje é outro. As pessoas devem pensar, amadurecer, e se tiverem alguma coisa para retificar, devem retificar", atirou.

No domingo, primeiro através de uma publicação na rede social Facebook e depois em entrevistas à TSF e à SIC, que pretendia impugnar a reunião e ir a eleições, previstas para 08 de setembro.

A Comissão de Gestão do clube, liderada por Artur Torres Pereira, anunciou que o antigo presidente do Sporting José Sousa Cintra foi nomeado para a presidência da SAD do emblema lisboeta, em substituição de Bruno de Carvalho, na sequência da votação para a destituição do Conselho Diretivo em Assembleia Geral.

Após o término da AG, Bruno de Carvalho tinha dito aos sócios que não se candidatava "de certeza", depois de a destituição do Conselho Diretivo por si liderado ter sido aprovada no sábado com 71,36% de votos favoráveis, contra 28,64% de votos no sentido da sua continuidade.

No domingo, explicou que a assembleia estava "ferida de ilegalidades" e que pretendia impugnar a decisão, mesmo que se mantivesse a intenção de ir a eleições para honrar a vontade dos sócios.