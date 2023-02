Francês François Letexier vai dirigir jogo entre Sporting e Midtjylland

Letexier, de 33 anos, vai ter como auxiliares os seus compatriotas Cyryl Mugnier e Mehdi Rahmouni, enquanto Ruddy Buquet será o quarto arbitro, Benoit Millot o videoárbitro e Pierre Gaillouste o assistente de videoárbitro.



O Sporting vai fazer a estreia na Liga Europa desta época, depois de ter terminado o Grupo D da Liga dos Campeões no terceiro lugar, atrás de Tottenham e Eintracht Frankfurt, caindo para a segunda prova da UEFA.



A primeira mão do play-off da Liga Europa disputa-se na quinta-feira, pelas 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, estando o jogo da segunda mão, na Dinamarca, marcado para o dia 23 de fevereiro.



A UEFA anunciou também que o português João Pinheiro vai dirigir o jogo entre os italianos da Juventus e os franceses do Nantes, também da primeira mão do play-off de acesso aos ‘oitavos’ da Liga Europa.



João Pinheiro vai ter como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto António Nobre será o quarto árbitro, Tiago Martins estará no videoárbitro e Luís Godinho como assistente de videoárbitro.



O jogo está agendado para as 20:00, em Turim.