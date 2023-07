Frederico Varandas já regressou a Portugal sem Gyökeres

Frederico Varandas, acompanhado pelo diretor desportivo Hugo Viana, voltou esta terça-feira a Lisboa ainda sem o desejado reforço após mais uma ronda negocial com os agentes do jogador em Inglaterra.





O Coventry ainda não aceitou os 18 milhões de euros (M€) fixos mais 3,5 M€ em variáveis oferecidos pelos "leões", que parece ser a última oferta do Sporting.





O clube inglês iniciou a pré-temporada na segunda-feira com um treino às ordens de Mark Robins, no complexo desportivo do clube, sem a presença de Gyökeres, que está de férias no seu país.



O avançado sueco esteve ausente, como o previsto, tendo em conta que esteve até mais tarde ao serviço da sua seleção, pelo que terá mais uma semana de descanso extra.





Gyokeres tem à sua espera um contrato válido para as próximas cinco temporadas, um vencimento anual superior ao que aufere no Coventry e a mais alta cláusula de rescisão do plantel leonino, 100 milhões de euros.