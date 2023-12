Frederico Varandas promete receção exemplar ao FC Porto

Durante a cerimónia de entrega dos prémios Stromp, realizada na noite de terça-feira, numa unidade hoteleira de Lisboa, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, considerou que a equipa de futebol dos "leões" tem sido a melhor do campeonato até ao momento.”, adiantou.O líder leonino deixou depois elogios à equipa e ao treinador Rúben Amorim, considerando que tem “”.”, frisou.Apontando "agulhas" ao clássico da próxima segunda-feira com o FC Porto, o presidente dos "leões" promete receção exemplar ao adversário, pedindo aos adeptos um apoio fervoroso no Estádio José Alvalade.”, exprimiu.O líder do emblema verde e branco espera ainda que esta temporada seja “o início de uma nova era” no clube.“Uma 'nova era' para além do 'Alvalade 2.0' e da recuperação financeira. Trata-se de uma nova era em que iremos reposicionar o Sporting de forma permanente e consolidada como um clube grande com condições objetivas para lutar naturalmente por todos títulos nacionais”, exprimiu.A 61.ª edição dos prémios Stromp decorreu em ambiente de grande fervor verde e branco, sendo também noite de passagem de testemunho do atual presidente, Tito Arantes Fontes, ao sucessor Carlos Barbosa da Cruz.Entre os premiados destaque para o jogador de futsal Zicky Té e a voleibolista Daniela Loureiro, vencedores dos troféus de atletas do ano.Ainda em termos individuais, Gonçalo Inácio foi distinguido como futebolista do ano, Ousmane Diomande (futebol) e Tiago Abiodun (ténis de mesa) foram as revelações, e o treinador do ano foi Nuno Dias, do futsal. O prémio Academia foi para Geovany Quenda, enquanto a equipa masculina de judo recebeu o prémio para equipa do ano.Os galardões, atribuídos pelo Grupo Stromp desde 1963, distinguem as figuras dos "leões" que se tenham destacado ao serviço do clube e do desporto nacional, entre prémios atribuídos por escolha (17) e por inerência (23), isto é, por conquistas internacionais.Atleta do ano: Zicky Té (futsal)Atleta do ano: Daniela Loureiro (voleibol)Equipa do ano: Equipa masculina de judoRevelação do ano: Ousmane Diomande (futebol) e Tiago Abiodun (ténis de mesa)Futebolista do ano: Gonçalo InácioTécnico do ano: Nuno Dias (futsal)Coordenador: José Carlos Reis (director-técnico e operacional das modalidades)Dirigente: André Bernardo (vice-presidente do Clube e administrador da Sporting SAD)Academia: Geovany QuendaSócio: Ximenes Abreu (patrocinador do Clube)Dedicação: Supporting (grupo musical Leonino)Saudade: Adérito RibeiroEspecial Funcionário: Ilídia Mateus (Departamento Recursos Humanos)Especial Preparador Físico: Gonçalo Álvaro (futebol)Especial Núcleos: Núcleo do Sporting Clube de Portugal ‘Os Leões de Olhão’Especial Gratidão: António Dias CunhaEuropeu:Auriol Dongmo (atletismo)Tiago Santos (kickboxing)Hugo Figueiredo (duatlo)Bárbara Silva (kempo)Equipa masculina de corta-matoGonçalo Sampaio, João Teles, Nuno Santos, Vicente Colaço, Maria Marvão, Mónica Lima, Íris Fernandes, Leonor Malho e Sofia Lopes (ginástica acrobática)João Soldado (ténis de mesa adaptado)Mundial:André Almeida, Diogo Matos, Vicente Pereira (natação adaptada)Carina Paim (atletismo paralímpico)André Santos (kickboxing)Diogo Abreu, Pedro Ferreira e Sofia Correia (ginástica trampolim)