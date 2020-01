Frederico Varandas queixa-se ao Governo de violência no desporto

Em comunicado, o ministério da Administração Interna anunciou a marcação da reunião, que vai ocorrer "a pedido do Sporting", na quarta-feira, às 10h30, com o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, e o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo".", lê-se no comunicado.O Sporting tem considerado que a violência no desporto é um "problema da sociedade portuguesa", apelando, de forma recorrente, à intervenção do Estado nestas situações.", escreveu o clube, num comunicado sobre os insultos a que equipa de futebol foi alvo em Ponta Delgada, antes da visita ao Santa Clara.No dia seguinte, em 17 de dezembro de 2019, o secretário de Estado da Juventude e Desporto (SEJD) disse compreender "alguma insatisfação" do presidente do Sporting, Frederico Varandas, ressalvando que "são matérias do foro interno dos próprios clubes".

João Paulo Rebelo referiu que "a mensagem, muitas vezes difundida, de que há inação do Estado, não ajuda" e garantiu que "não há inação, as instituições funcionam e estão a fazer o seu trabalho".