Frederico Varandas quer o Sporting num lugar de "Champions"

Em entrevista à Sporting TV, o líder dos "leões" lamentou a falta de regularidade da equipa no arranque da época e frisou que espera que Amorim continue no clube até final do contrato, que termina em 2026.



“Não fomos regulares, sobretudo na fase inicial da época, e pagámos caro por isso. Queremos agora à Liga dos Campeões e acreditamos que é possível”, afirmou Frederico Varandas, numa entrevista em que enalteceu várias vezes a qualidade do futebol do Sporting, apesar de, nesta altura, já não ter qualquer hipótese de lutar pelo título nacional.



Apesar de o clube estar “muito melhor preparado para viver sem a Liga dos Campeões”, Varandas confessou que o apuramento para a mais importante prova europeia de clubes continua a ter peso nas “contas”.



“Se não vier a Liga dos Campeões, teremos de ter mais receitas com a venda de jogadores. Mas, o Sporting está hoje muita mais bem preparado para esse cenário”, reforçou.



O presidente do emblema lisboeta diz que agora o Sporting “joga como equipa grande e pode ganhar qualquer jogo”, um paradigma que mudou nos últimos anos devido a Rúben Amorim, mas também aos jogadores e à direção desportiva, encabeçada por Hugo Viana.



“Isso deixa-me seguro no presente e para o futuro. Conto com o Rúben até 2026. É um dos melhores treinadores do mundo e fez crescer muito o Sporting na qualidade de jogo e, desta forma, indiretamente o clube”, disse.



Por isso mesmo, apesar da história centenária do Sporting, Varandas concorda com Amorim, que recentemente apontou um segundo título do clube no período de seis anos como algo positivo.



“Tendo em conta o passado recente, concordo. Mas, sei que o Rúben compete todos os dias para ser campeão”, frisou.



Nas provas europeias, Varandas enalteceu a vitória e o golo “épico” de Pedro Gonçalves ao Arsenal, que deixou os "leões" nos quartos de final da Liga Europa, em que vai agora defrontar a Juventus, um adversário que o presidente assumiu “ser muito difícil”.



Varandas considerou ainda que, pela regularidade que apresentou, o Benfica é um “justo líder” da I Liga e prometeu manter a politica de aposta na formação do Sporting na próxima temporada.



“O que podemos prometer é uma equipa competitiva a todos os níveis”, concluiu.