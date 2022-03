Frederico Varandas reeleito com mais de 85 por cento dos votos

Frederico Varandas foi reeleito sem qualquer dificuldade, obtendo o apoio de 85,8% do apoio dos sócios votantes.





O candidato Nuno Sousa, da lista C, obteve pouco mais de 7% dos votos.





O candidato Ricardo Oliveira, a liderar a lista B à presidência do Sporting, garantiu perto de 3 por cento.





Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral, anunciou os resultados.





O ato eleitoral, que se realizou das 09:00 às 20:00, contou com a votação de 14.795 sócios, dos quais 12.272 no Pavilhão João Rocha e 2.523 por correspondência.



A lista A, de Frederico Varandas, foi escolhida por 12.523, a lista B por 415 e a C por 1.335.



Segundo Rogério Alves, foram registados 2.952 votos brancos, correspondendo a 513 sócios, e 20 nulos, de nove sócios.