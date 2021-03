Futebol. Benfica vence Sporting e conquista Taça da Liga feminina

Cloe Lacasse (4 minutos) e Nycole Raysla (13), de grande penalidade, fizeram os golos das "águias", com Bruna Lourenço (52) a reduzir para a equipa leonina, que jogou em vantagem numérica desde os 34 minutos, após a expulsão de Beatriz Cameirão.

Em janeiro, o Benfica tinha derrotado o Sporting de Braga na final da primeira edição, adiada para este ano, devido à pandemia de covid-19.

Com uma entrada muito forte, as encarnadas marcaram dois golos no primeiro quarto de hora, vantagem que garantiu a vitória na segunda edição da competição, mesmo jogando mais de uma parte com menos um elemento.



O Sporting, que esta época já tinha ganho duas vezes ao Benfica para o campeonato, ainda reduziu, mas não evitou a derrota, desperdiçando a superioridade numérica e várias oportunidades para empatar.



Os primeiros minutos em Leiria foram fatais para o Sporting. Um conjunto de erros abriu brechas defensivas que o Benfica explorou bem.

Detalhes do jogo

Logo aos 4 minutos, Andreia Jacinto perdeu uma bola à entrada da área, as centrais hesitaram e a guarda-redes Inês Pereira ainda defendeu a primeira tentativa de Kika Nazareth, mas não travou o remate de Cloé Lacasse.



O Benfica, que vinha de uma derrota em casa para o campeonato frente às "leoas", esteve sempre melhor organizado e mais concentrado. As avançadas foram sempre setas apontadas à baliza do Sporting e Kika Nazareth quase marcou aos 10 minutos. Isolada, atirou por cima.



O 2-0 chegou minutos depois: Ana Borges derrubou Kika dentro da área e Nycole converteu com qualidade a grande penalidade aos 13 minutos.



O Benfica quase voltou a marcar aos 23 minutos, numa das várias escapadas de Cloé Lacasse, mas o remate da canadiana foi travado por Inês Pereira.



O Sporting tentou reagir, mas só voltou a dominar após a expulsão de Beatriz Cameirão, aos 34 minutos.



Jogando a toda a largura do campo e com pressão à saída da grande área contrária, as "leoas" reduziram logo após o intervalo, num cabeceamento ao segundo poste de Bruna Lourenço, após cruzamento de Ana Capeta.



O golo agitou o jogo e, na resposta, o Benfica quase marcou por duas vezes, por Kika e Cloé, mas o Sporting também esteve a centímetros do empate, num desvio de Tatiana Pinto que rasou o poste.



Com menos uma jogadora, o Benfica acusou o desgaste e, à medida que os minutos passavam, foi recuando cada vez mais, deixando o ataque entregue à velocidade de Cloé Lacasse. Mas não foi o suficiente para o Sporting arriscar, pois, mesmo com as adversárias remetidas ao meio-campo, as quatro defesas mantiveram-se em sentido.



Até ao final, as sportinguistas tiveram o golo mais duas vezes nos pés - aos 83 minutos Andreia Jacinto atirou por cima e Carolina Mendes rematou à barra aos 90 – mas o Benfica segurou a vantagem e conquistou a Taça da Liga.