Futebol feminino: Sporting destacado em site norte-americano

Sobre os 6.535 adeptos que estiveram no Estádio José Alvalade, na recepção ao Valadares no último domingo, pode ler-se no final do artigo do site norte-americano; "Podemos levar alguma desta paixão para os Estados Unidos?"



O Excelle Sports" realça o facto de os adeptos leoninos ultrapassarem aquilo que é usual na National Women’s Soccer League (NWSL), o campeonato norte-americano de futebol feminino, que é um dos competitivos do Mundo. O mesmo site refere que a média de assistências da sua liga é, entre as 10 melhores equipas, de 5.558 adeptos, número inferior ao verificado em Alvalade, na última jornada.



Tatiana Pinto, jogadora da equipa de Nuno Cristóvão e também da Selecção Nacional, foi questionada sobre a razão que leva a este apoio em massa e apontou a "paixão" dos leões como o factor diferenciador.