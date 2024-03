Futebolista Ana Borges renova contrato com o Sporting até 2025

“Considerada uma das maiores referências da história do futebol feminino nacional, Ana Borges vai continuar de leão ao peito. A extremo, de 33 anos, que também pode atuar como lateral, renovou esta terça-feira contrato por mais uma época, até 2025, mantendo-se assim no emblema ao qual chegou em 2016/2017, no início do projeto verde e branco”, pode ler-se na nota divulgada pelo Sporting.



Para a internacional lusa em 169 ocasiões, a prorrogação do vínculo foi “fácil de aceitar” e apontou à conquista de “muitos títulos”.



“Estou muito feliz, é fácil aceitar renovar quando estamos no nosso clube. Para mim o mais fácil é ficar e conquistar muitos títulos pelo meu clube. Acima de tudo, quero dar alegrias aos nossos adeptos”, declarou Ana Borges, citada pelo emblema ‘leonino’.



A alegria e o “orgulho enorme” justificam a vontade de continuar no clube, pelo que “tem a certeza de que nunca” deu “um passo atrás ao vir para o Sporting”.



“Estou no clube onde sempre quis jogar e no qual me vou retirar de certeza”, confessou a extremo.



Pelo Sporting, Ana Borges conquistou duas Ligas, três Taças de Portugal e duas Supertaças, tendo, até ao momento, 175 jogos disputados e 30 golos apontados.