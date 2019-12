Futebolista Bruno Fernandes eleito atleta do ano na Gala “Honoris Sporting”

O médio e capitão da equipa verde e branca foi um dos premiados, num evento no qual o judoca Jorge Fonseca foi agraciado com o prémio “Figura do ano”, após se ter sagrado campeão do mundo, em agosto, na categoria de -100kg, em Tóquio.



A equipa de futsal do Sporting, que venceu a última edição da Liga dos Campeões, foi considerada a “Equipa masculina do ano”, enquanto o prémio de “Equipa feminina do ano” foi entregue à equipa de atletismo, campeã europeia de corta-mato.