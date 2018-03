Gelson Martins vai cumprir castigo no "clássico" do Dragão

Lusa Comentários 02 Mar, 2018, 15:27 / atualizado em 02 Mar, 2018, 15:31 | Sporting

De acordo com fonte do Sporting, o recurso à expulsão do extremo frente ao Moreirense (1-0), na 24.ª jornada, deu entrada no CD da FPF, mas não terá efeitos suspensivos, pelo que o internacional português vai falhar o encontro com os `dragões`, da 25.ª ronda, marcado para as 20:30, no Estádio do Dragão.

O extremo foi expulso aos 90+2 minutos do encontro com o Moreirense (1-0), da 24.ª jornada da I Liga, depois de ver o segundo cartão amarelo por tirar a camisola nos festejos do único golo da partida.

A mesma fonte dos `leões` adiantou que o médio sérvio Petrovic foi despenalizado, após ter sido expulso aos 61 minutos da receção ao Moreirense, por acumulação de amarelos. O Sporting argumentou que a segunda admoestação resultou de uma falta inexistente.

Piccini fora dos convocados do Sporting para a visita ao FC Porto

O lateral direito italiano Piccini ficou fora dos convocados do Sporting para a visita de hoje ao FC Porto, da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, informaram os 'leões'.



Piccini, com problemas físicos, é uma das baixas para o treinador do Sporting, Jorge Jesus, que também não poderá contar com o castigado Gelson Martins e o holandês Bas Dost, melhor marcador da equipa e também lesionado.



Em relação à convocatória para o encontro com o Moreirense, regressaram à convocatória Mathieu, que cumpriu castigo, Ristovski, recuperado de lesão, e Palhinha.



De fora, por opção, ficaram André Pinto, Wendel e Petrovic, que foi despenalizado do castigo pela expulsão frente ao Moreirense, mas não entra nas opções.



O Sporting, terceiro classificado, visita o FC Porto, líder, com cinco pontos de vantagem, às 20:30, numa partida que será arbitrada por Artur Soares Dias, da associação do Porto.



Lista dos 21 convocados:



Guarda-redes: Rui Patrício e Salin.



Defesas: André Pinto, Piccini, Fábio Coentrão, Lumor e Coates.



Médios: Misic, Bruno César, Palhinha, Bruno Fernandes, William Carvalho, Battaglia, Acuña, Bryan Ruiz e Rúben Ribeiro.



Avançados: Doumbia, Rafael Leão e Montero.