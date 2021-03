Golo tardio de Damjanovic dá triunfo ao Sporting sobre o Braga na Liga feminina

Em Alcochete, a partida foi equilibrada e marcou o reencontro entre as sportinguistas e as bracarenses, que na quarta-feira se tinham defrontado na meia-final da Taça da Liga, prova em que o conjunto ‘leonino’ estará na final, com o Benfica, depois de ter vencido, por 2-1, a equipa minhota.



O Sporting de Braga entrou melhor no encontro e criou os primeiros lances de perigo. Aos 15 e 16 minutos, Jermaine Seoposenwe falhou a finalização em zona frontal e, logo depois, foi a vez de Myra Delgadillo rematar de fora da área, com perigo para a baliza defendida por Inês Pereira.



A reação do Sporting surgiu à passagem do minuto 28, por Ana Capeta, que cabeceou ao lado do poste esquerdo, após cruzamento de Damjanovic. A primeira parte foi equilibrada e ambos os conjuntos dispuseram de mais oportunidades para inaugurar o marcador.



Aos 36 minutos, a avançada sul-africana Jermaine Seoposenwe cabeceou ao segundo poste para defesa da guarda-redes ‘leonina’. A jogarem em casa, as sportinguistas pressionaram nos últimos minutos antes do intervalo e criaram perigo num livre direto de Damjanovic e num remate de Raquel Fernandes, que proporcionou uma defesa atenta a Marie Hourihan.



No segundo tempo, o Sporting de Braga dispôs das melhores oportunidades para marcar. Aos 71 minutos, Andreia Norton, de livre, obrigou Inês Pereira a aplicar-se para evitar o golo. Volvidos dois minutos foi a vez de Nágela Andrade ficar perto do golo, num lance em que a defesa do Sporting não conseguiu tirar a bola da zona de perigo.



O golo do triunfo sportinguista foi apontado aos 86 minutos, por Damjanovic, na transformação de uma grande penalidade. Tal como já tinha acontecido na partida da Taça da Liga, a jogadora sérvia voltou a marcar e a ser decisiva para o êxito das ‘leoas’, que passaram a somar 13 pontos, a dois de distância do líder Benfica.



Jogo no estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.



Sporting – Sporting de Braga, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadora:



1-0, Nevena Damjanovic, 86 minutos (grande penalidade).



Equipas:



- Sporting: Inês Pereira, Mariana Rosa, Bruna Lourenço, Nevena Damjanovic, Joana Marchão, Andreia Jacinto, Fátima Pinto, Tatiana Pinto, Ana Borges, Ana Capeta (Carolina Mendes, 75) e Raquel Fernandes.



(Suplentes: Patrícia Morais, Rita Fontemanha, Joana Martins, Carolina Mendes, Mónica Mendes, Marta Ferreira e Alícia Correia).



Treinadora: Susana Cova.



- Sporting de Braga: Marie Hourihan, Rayanne Machado, Nágela Andrade, Diana Gomes (Sofia Silva, 89), Ágata Filipa, Dolores Silva, Regina Pereira (Érica da Costa, 84), Andreia Norton, Myra Delgadillo (Cindy Koning, 89), Laura Luís (Hannah Keane, 72) e Jermaine Seoposenwe.



(Suplentes: Babi Marques, Sofia Silva, Ana Teles, Cindy Koning, Hannah Keane, Érica da Costa e Barbosinha).



Treinador: Miguel Santos.



Árbitro: Catarina Campos (Associação de Futebol de Lisboa).



Ação Disciplinar: cartão amarelo para Diana Gomes (21), Nágela Andrade (85) e Inês Pereira (90+3).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.