Gonçalo Inácio regressa aos treinos do Sporting

De acordo com a informação divulgada no site oficial do Sporting, o treinador Rúben Amorim já pôde contar com o contributo de Gonçalo Inácio, de 23 anos, que se lesionou em 17 de setembro, frente aos franceses do Lille, no jogo de estreia da Liga dos Campeões, vencido pelos 'leões' por 2-0.



Além de Gonçalo Inácio, também o guarda-redes Diogo Pinto integrou o apronto do campeão português, após recuperar de lesão, ao contrário de Eduardo Quaresma, Marcus Edwards, Pedro Gonçalves e Jeremiah St. Juste, que continuam a cargo do departamento médico.



O Sporting, líder da I Liga, está a preparar a deslocação ao estádio do Estoril Praia, 13.º classificado, na sexta-feira, em jogo da sétima jornada da prova, e o plantel volta a treinar na quinta-feira na academia de Alcochete, antes da conferência de imprensa de Rúben Amorim, com início às 12:15.