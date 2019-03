Gonzalo Plata ansioso por conhecer colegas e impressionado com Academia

Lusa Comentários 08 Mar, 2019, 18:26 / atualizado em 08 Mar, 2019, 18:28 | Sporting

"Estava ansioso por chegar, conhecer os meus novos companheiros, os técnicos e o clube. Estou muito satisfeito pela forma como fui recebido e por me terem mostrado as instalações, que são maravilhosas. Espero que me apoiem para que as coisas me corram bem nesta minha experiência em Portugal", afirmou Gonzalo Plata ao canal do clube.



O futebolista equatoriano mostrou-se confiante de que o Sporting é um clube ideal para prosseguir a sua evolução como futebolista.



"Já sabia que ia trabalhar com pessoas que me vão ajudar a valorizar. Sei que terei todo o apoio de que necessito para desenvolver e mostrar o meu futebol. Cheguei focado em fazer um bom trabalho", afirmou.



O técnico holandês Marcel Keizer comentou a chegada de Plata, dizendo que "é um jovem atacante, que joga em ambas as alas".



"Vai ser integrado na equipa principal, com a qual passará a treinar, e depois logo se vê. Temos de lhe dar tempo para se adaptar à Liga portuguesa e aos jogadores portugueses", afirmou.



Gonzalo Plata tem 18 anos, sagrou-se no passado mês de fevereiro campeão sul-americano de sub-20 -- prova que dá acesso ao Mundial do escalão -- pelo Equador e custou ao Sporting 1 milhão de euros por metade do passe, pertencendo a outra metade ao clube equatoriano Independiente del Valle.