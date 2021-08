Guarda-redes João Virgínia em estreia no treino do Sporting

O guardião de 21 anos, a mais recente contratação dos `leões` e que chegou por empréstimo do Everton, fez parte da sessão de trabalho que decorreu na Academia de Alcochete e em que, de acordo com o site oficial do clube, o técnico Rúben Amorim voltou a ter todos os jogadores disponíveis.

O Sporting volta a treinar na quinta-feira, às 10:00, novamente na sua academia.

No sábado, os campeões nacionais, que lideram a I Liga em igualdade pontual com o Benfica, deslocam-se ao terreno do Famalicão, numa partida agendada para as 20:30.