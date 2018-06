Guarda-redes Viviano considera ter dado passo importante ao assinar pelo Sporting

Lusa Comentários 22 Jun, 2018, 17:01 | Sporting

"Sinto-me muito bem. Para mim é uma grande oportunidade. Vim para um grande clube, uma grande Liga e estou mesmo feliz", considerou Emiliano Viviani, de 32 anos, em declarações ao sítio do Sporting.



O guarda-redes, principal candidato ao lugar de Rui Patrício, que se desvinculou do clube na sequência dos incidentes em Alcochete, acrescentou que tem vindo a acompanhar a equipa à qual agora se juntou.



"Ao longo dos últimos anos tenho acompanhado o Sporting na Liga dos Campeões e conheço alguns dos jogadores que agora vão ser meus companheiros”, justificou o italiano, que tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.



Na temporada de 2014/2015, ao serviço da Sampdoria, Emiliano Viviano foi treinado pelo atual técnico dos 'leões', o sérvio Sinisa Mihajlovic, que substituiu Jorge Jesus, a quem teceu elogios.



"É um grande treinador e um grande homem. Adorei trabalhar com ele e acredito que vamos conseguir alcançar bons resultados", disse Emiliano Viviano, de 1,95 metros de altura.



Viviano, com um grande currículo na Série A italiana e uma curta passagem pela 'Premier League' inglesa, vai ter no plantel dos ‘leões’ a companhia do também italiano Cristiano Piccini, que, tal como o guarda-redes, é natural de Florença.



"Sei que na última época fez um bom trabalho. Somos da mesma cidade, de Florença, é bom, porque assim tenho um companheiro italiano com quem falar", considerou o guarda-redes.



O novo reforço dos 'leões' conta com passagens pelos italianos do Brescia, Cesena, Bolonha, Palermo, Fiorentina e pelos ingleses do Arsenal, nos quais venceu a Taça de Inglaterra, antes de rumar à Sampdoria.



“Não gosto de prometer nada, pois a única coisa que posso dizer é que vou dar tudo de mim por este clube. Espero que ganhemos juntos este ano", defendeu o guarda-redes italiano.



O jogador chega aos ‘leões’ numa altura em que o clube vive um dos momentos mais difíceis da sua história, com a rescisão unilateral de nove futebolistas, e com a marcação de uma Assembleia Geral (sábado) que decidirá a continuidade ou não do presidente Bruno de Carvalho.