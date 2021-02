Holofotes em Alvalade

Um triunfo no Estádio José Alvalade, perante um adversário que está na luta pela manutenção, deixa os ‘leões’ provisoriamente com 13 pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo classificado, 14 sobre o Sporting de Braga, terceiro, e 16 sobre o Benfica, quarto.O FC Porto, atual campeão nacional, só entra em campo na segunda-feira, na Madeira, perante o Marítimo, um dia depois de o Sporting de Braga receber o Tondela e de o Benfica atuar no Algarve frente ao Farense.A equipa de Rúben Amorim, que continua imbatível na competição, pode somar o seu sexto jogo seguido a vencer na I Liga, oitavo em todas as provas, frente a um Portimonense que ocupa o 12.º posto, com 19 pontos, e que vem de uma goleada caseira ao Gil Vicente (4-1), na última ronda.O Sporting-Portimonense está agendado para as 20:30.Também hoje, às 15:30, no Jamor, o Belenenses SAD recebe o Nacional, enquanto às 17:30, em Barcelos, o Gil Vicente defronta o Santa Clara.Na sexta-feira, no encontro que abriu a ronda, o Boavista venceu o Moreirense, por 1-0.Programa da 20.ª jornada:Boavista – Moreirense, 1-0Belenenses SAD – Nacional, 15:30Gil Vicente - Santa Clara, 17:30Sporting – Portimonense, 20:30Rio Ave – Famalicão, 15:00Paços de Ferreira - Vitória de Guimarães, 15:00Sporting de Braga – Tondela, 18:00Farense – Benfica, 20:15





Segunda-feira:

Marítimo - FC Porto, 19:00