Hóquei. Pedro Gil termina vínculo com o Sporting aos 41 anos

”, indica o clube.Na hora de sair, Pedro Gil, que em Portugal representou o Infante Sagres, entre 2000 e 2002, o FC Porto, entre 2002 e 2007, e o Sporting, entre 2016 e 2021, disse sair com o sentimento de “”.

“Neste momento o Sporting é o clube número um do 'ranking' mundial do hóquei em patins, que mais podia pedir? (...) Saio com o sentimento de dever cumprido. Consegui aquilo que queria e dei o meu contributo para que o Sporting, apoiado em tudo aquilo que as direções nos deram, fosse crescendo. Por tudo isso, foi muito bom poder vir, viver este enorme clube e sentir a grandeza que tem”, sublinhou Pedro Gil, em declarações ao Jornal do Sporting, num momento em que ainda não assume o final da carreira.