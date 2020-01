I Liga. FC Porto volta a vencer em Alvalade onze anos depois

No primeiro Clássico de 2020, o FC Porto entrou melhor em Alvalade e chegou ao primeiro golo logo aos seis minutos, com Marega a aproveitar a passividade da defesa do Sporting e o desposicionamento de Luís Maximiano, para desviar o esférico do guardião leonino e atirar para a baliza deserta.











O primeiro sinal de perigo parte do Sporting, veio por intermédio de Luiz Phellype, que aproveitou uma bola perdida na área portista. O remate, de primeira, sai fraco e torto. Já depois do 20 minutos de jogo, a equipa de Silas reclamou uma grande penalidade, por suposta falta de Alex Telles sobre Bolasie. Jorge Sousa mandou seguir.





Aos 24 minutos, Pepe teve e sair devido a lesão e foi substituído por Mbemba. Com o Sporting a tentar chegar à baliza de Marchesín, Nakajima foi tentando fazer estragos no meio-campo leonino. Aos 34 minutos, o japonês galgou metros e rematou, com perigo, por cima.





Aos 44 minutos, empate em Alvalade. Má saída de bola do FC Porto, Luiz Phellype, em jogo, recupera a bola perto da área portista, coloca em Vietto que com um passe subtil encontra Acuña na grande área. O argentino, sem grande ângulo, fuzilou o compatriota Marchesín que não esboçou reação.









Um golo que ainda teve a análise do VAR para clarificar a posição de Luiz Phellype no início da jogada. A posição legal do avançado brasileiro foi confirmada por 21 centímetros e o tento de Acuña prevaleceu.





Na segunda metade, o Sporting entrou melhor e esteve perto da reviravolta no encontro. Logo aos 49 minutos, Vietto, aproveitou para entrar na área portista e só com Marchesín pela frente, o avançado argentino rematou ao poste esquerdo da baliza do FC Porto.





Acuña continuou a ser uma dor de cabeça para a defesa do FC Porto e aos 55 minutos, o cruzamento do argentino viu Luiz Phellype a antecipar-se aos adversários e a cabecear ao lado. Pouco depois, foi a vez de Bruno Fernandes. Já na área portista, o internacional português rematou de primeira ao lado, perto do golo.











Já depois da hora de jogo, Vietto voltou a ter a oportunidade de marcar. O argentino falhou um remate só com Marchesín pela frente, num pontapé que passou muito perto do poste e logo a seguir, o argentino rematou de primeira no coração da área portista por cima.





E como quem não marca, habilita-se a sofrer, o FC Porto regressou à vantagem. Canto para os Dragões, batido por Alex Telles, Soares, sem marcação e nas costas de Doumbia, cabeceia para fora do alcance de Luís Maximiano que pouco pôde fazer para evitar o tento da equipa de Sérgio Conceição.





Alex Telles voltou a estar em destaque poucos minutos depois. O lateral brasileiro aproveitou o espaço à sua frente para rematar com perigo. Na demanda pelo empate, o Sporting quase voltou a festejar.











Bruno Fernandes bateu canto pela direita e Coates subiu na área do FC Porto e cabeceou à trave da baliza de Marchesín, que estava batido. A partida ainda teve uma grande defesa de Luís Maximiano, a remate de Luís Díaz, depois de uma grande jogada coletiva dos Dragões.





Com este triunfo por 2-1, o FC Porto volta a vencer em Alvalade onze anos depois. Assim, a equipa de Sérgio Conceição mantém a a distância de quatro pontos para o líder Benfica e continua a perseguir a liderança do campeonato.





O Sporting, por sua vez, fica a 16 pontos do topo do campeonato e vê-se a 12 pontos do segundo lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões.