I Liga. Sporting goleia Santa Clara e sobe ao terceiro lugar

Silas regressou à melhor equipa na escolha do onze inicial em partida difícil nos Açores. O primeiro sinal de perigo surgiu através de Luciano Vietto que rematou ao lado da baliza de Marco Pereira. Seguiu-se Luiz Phellype que cabeceou fraco para as mãos do guardião insular.





O Santa Clara aproximou-se da baliza de Luís Maximiano aos 20 minutos, com um remate de Thiago Santana, à meia-volta, que saiu ao lado. Mathieu, pouco depois, tentou a sorte de longe mas viu o pontapé sair desviado.





À meia-hora de jogo, Bruno Fernandes fletiu para dentro e rematou rasteiro para as mãos de Marco Pereira. Bolasie esteve perto de festejar com um cabeceamento picado que saiu por cima e aos 40 minutos, Vietto encontrou Luiz Phellype para o primeiro golo da noite.





O brasileiro, sem oposição, não teve dificuldades em cabecear para o primeiro golo da noite. Na segunda metada da partida, o Sporting chegou a números de goleada. Logo aos 47 minutos, má abordagem da defesa do Santa Clara, Ristovski fica com o esférico, cruza atrasado e Luiz Phellype só tem rematar para o segundo golo da noite.





Bis do avançado brasileiro em Ponta Delgada. Bruno Fernandes ainda obrigou Marco Pereira a uma grande defesa mas o guarda-redes não foi capaz de parar o cabeceamento de Bolasie e o penálti de Bruno Fernandes mais à frente na partida.





Bruno Lamas ainda festejou um golo do Santa Clara mas o VAR descortinou uma irregularidade de Fábio Cardoso na marcação do livre direto. Até ao fim da partida, o Sporting foi dominando e Vietto esteve perto do 5-0, com Fábio Cardoso a cortar.





Com este triunfo, o Sporting sobe ao terceiro lugar do campeonato português, ultrapassando o Famalicão, que foi derrotado esta jornada no Estádio da Luz.