I Liga. Sporting vence Desportivo das Aves reduzido a nove jogadores

Num dia marcado por manifestações para a demissão de Frederico Varandas, Rúben Amorim conseguiu um triunfo na estreia no comando técnico do Sporting.





Uma partida que teve poucas oportunidades no início e cujos lances de maior destaque foram duas expulsões para a equipa do Desportivo das Aves. Rúben Macedo viu vermelho direto por falta dura sobre Wendel e Luiz Fernando viu o segundo amarelo aos 20 minutos, por falta sobre o mesmo jogador.





A jogar contra nove, Rúben Amorim tirou Ristovski cedo da partida e colocou Jovane Cabral para dar maior ímpeto ofensivo. No entanto, o golo tardou a chegar apesar das tentativas de Sporar e Battaglia.









A fechar a primeira parte, Vietto teve o melhor lance nos pés, com um remate que embateu com estrondo na trave da baliza defendida por Beunardeau. A segunda metade começa com Jovane a testar os reflexos do guardião francês dos avenses e Plata falhou logo depois, à frente da baliza.





Aos 62 minutos, chegou o momento pelo qual Alvalade esperava. Wendel, pelo lado esquerdo do ataque, cruzou para o coração da área do Desportivo das Aves e Sporar cabeceou entre os defesas para fazer o primeiro golo da tarde.









Pouco depois, Vietto estabeleceu o resultado final, na marcação de uma grande penalidade. Até ao fim da partida, Banjaqui ainda deu trabalho a Maximiano mas o marcador estava feito. Com este resultado, o Sporting mantém o quarto lugar e encontra-se a quatro pontos do Sporting de Braga.





Estreia a vencer para Rúben Amorim no banco do Sporting CP.