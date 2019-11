I Liga. Sporting vence Paços de Ferreira e sobe ao quarto lugar do campeonato

A partida iniciou-se com o Sporting perto do golo. Bruno Fernandes entrou pela área pacense, cruzou e Luiz Phellype rematou forte. André Micael conseguiu cortar de forma oportuna. Até que aos 11 minutos, o avançado brasileiro marcou. Grande cruzamento de Bruno Fernandes pela esquerda do ataque do Sporting e Luiz Phellype rematou para fora do alcance de Ricardo Ribeiro.





Até ao fim da primeira parte, a equipa de Silas dominou a partida mas sem criar grandes oportunidades. Destaque apenas para duas tentativas de Luiz Phellype e Bruno Fernandes, sem perigo.





Na segunda metade, o Paços de Ferreira mostrou-se transfigurado. Bruno Santos esteve perto do empate, depois de fletir para dentro mas viu Renan a negar-lhe o golo. De seguida, André Micael tentou por duas vezes o tento do empate com dois cabeceamentos e Bruno Fernandes deu o primeiro sinal de perigo do Sporting com um remate forte que Ricardo Ribeiro defendeu a dois tempos.





Aos 61 minutos, Eduardo protagonizou uma grande jogada no meio-campo pacense e encontrou Ristovski sozinho. O macedónio rematou forte mas o pontapé saiu por cima. Pouco depois, Douglas Tanque testou os reflexos de Renan Ribeiro do meio da rua. O guarda-redes leonino correspondeu com uma grande defesa.





Até que quando faltava um quarto de hora para o fim do jogo, o Paços chegou ao empate. Depois de Renan impedir o mesmo a remate de Bruno Santos, no canto que se seguiu, Douglas Tanque subiu mais alto que os adversários para cabecear e empatar a partida, perante a passividade da defesa do Sporting.





Logo depois, a livre de Bruno Fernandes, infantilidade de Luiz Carlos. O médio pacense cortou a bola com o braço dentro da área e na grande penalidade marcada por Rui Costa, o capitão do Sporting bateu Ricardo Ribeiro e voltou a colocar os Leões em vantagem.







Três pontos importantes para o Sporting que não fugiram, apesar de um susto na parte final da partida, depois de um cabeceamento de André Micael que Renan defendeu com dificuldade para canto. A equipa de Silas soma mais triunfo depois de ter conseguido vencer o Vitória de Guimarães. A equipa de Alvalade sobe assim ao quarto lugar da Liga Portuguesa.