I Liga. Tondela arrecada os três pontos frente ao Sporting CP

Sem Mathieu no onze, Silas colocou Ilori a titular. A primeira tentativa de golo apareceu por parte de Luciano Vietto com um remate fraco ao lado. Com um jogo muito disputado no meio-campo do Tondela, a primeria grande oportunidade pertenceu ao Sporting, com Miguel Luís a rematar por cima depois de um cruzamento de Ristovski.









Pouco depois, Bolasie cabeceou por cima a passe de Acuña e a primeira parte terminou com alguma polémica. Fábio Veríssimo expulsou o lateral Filipe Ferreira mas depois de vistas as imagens no VAR, o árbitro reverteu a decisão deu apenas amarelo ao jogador da equipa beirã.





Na segunda metade metade, Cláudio Ramos travou um interessante duelo com Bruno Fernandes. Aos 57 minutos, o internacional portuguê tentou bater o guardião de livre direto mas o mesmo correspondeu com uam grande defesa. Logo a seguir, Richard rematou à figura de Renan e aos 67 minutos, Bruno Fernandes voltou a tentar surpreender Cláudio Ramos, que voltou a fazer uma grande defesa.





Vietto, Miguel Luís e Bruno Fernandes continuaram a tentar alvejar a baliza do Tondela mas sem a pontaria desejada, com os remates a saírem ao lado ou por cima.









Até que aos 88 minutos, o Tondela inaugurou o marcador. Livre largo de Pepelu, Bruno Wilson mostrou-se no segundo poste, antecipou-se a Ristovski e cabeceou para o golo. Renan Ribeiro não teve hipóteses de defender o esférico. Festa beirã e o Sporting nos últimos minutos a tentar o empate.





Vietto tentou, fraco, à figura de Cláudio Ramos e nos últimos minutos, os Leões estiveram perto do golo mas a defesa do Tondela limpou o lance. Com este resultado, Silas soma a primeira derrota na Liga Portuguesa como treinador do Sporting, e a equipa de Alvalade encontra-se a dez pontos do líder Benfica, que ontem derrotou o Rio Ave.