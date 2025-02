Inácio admite processar Varandas por denúncia

“Em função da gravidade do que foi dito pelo presidente do SCP [Sporting Clube de Portugal] na entrevista, e para defesa da minha honra e consideração, reservo-me o direito de atuar juridicamente pelas vias que entender por pertinentes, aqui se incluindo a dedução de queixa por denúncia caluniosa contra o cidadão Frederico Varandas”, indica Augusto Inácio, em comunicado.



Em entrevista emitida pela Sporting TV, na sexta-feira, Frederico Varandas efetuou várias considerações sobre Augusto Inácio, designadamente, que foi convidado pelo ex-presidente Bruno de Carvalho “para ser diretor desportivo do Sporting, com um contrato considerável”.



“Gostaria de lançar um desafio ao Dr. Frederico Varandas: torne público o meu contrato de trabalho e o meu acordo de rescisão, no qual, por amor ao clube e à causa sportinguista, abdiquei dos três anos de contrato que ainda tinha, tendo apenas recebido até ao último dia que trabalhei”, explicou o ex-responsável pelo futebol sportinguista.



Augusto Inácio advertiu que, contrariamente ao que disse Frederico Varandas, nunca desempenhou a função de diretor desportivo, mas sim de diretor geral do futebol, assinalando que chegou ao clube “num contexto muito adverso, com a missão de ajudar o Sporting, após a invasão à Academia em Alcochete”.



Defesa e contra-ataque de Varandas



O presidente leonino acusou também Augusto Inácio de ter efetuado dois depoimentos no âmbito do processo interposto pelo treinador Sinisa Mihajlovic, falecido em 2022, o primeiro favorável ao Sporting e o segundo desfavorável, o que levou o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) a considerar o ex-dirigente uma testemunha não credível.



“Ao invés do referido, nunca fiz dois depoimentos, mas apenas e tão somente um, em julho de 2018, através de um documento elaborado pela Sporting SAD. (...) Em agosto de 2018 respondi a um conjunto de perguntas enviadas por e-mail pelo advogado do Mihajlovic, sendo que não corresponde à verdade que tenha prestado depoimento em dezembro de 2018”, precisou Augusto Inácio.



O antigo diretor geral de futebol informou ainda que não faria mais comentários relativamente ao “assunto ‘departamento médico’”, além das declarações efetuadas durante o programa televisivo, que levaram o Sporting a anunciar a intenção de avançar para os tribunais.



Contactada pela agência Lusa, fonte oficial do Sporting confirmou em 1 de fevereiro que o clube irá apresentar uma queixa-crime, acusando Augusto Inácio de dois crimes. No caso do Sporting e Sporting SAD por ofensa à pessoa coletiva e no caso de Frederico Varandas por crime de difamação.



Empresa de Varandas presta assistência médica



Num programa televisivo transmitido pela CNN, Augusto Inácio, que também representou o clube enquanto jogador e treinador, tendo levado a equipa ao título na época 1999/00, referiu que uma empresa de Varandas presta assistência clínica no clube.



“Eu sou do tempo em que o Sporting tinha um médico do Sporting, um massagista do Sporting e um fisioteperauta do Sporting. Agora, não tem ninguém, está sob contrato de uma empresa que presta apoio de serviços clínicos ao Sporting. Por acaso, essa empresa, essa clínica, até é do doutor Frederico Varandas. É curioso: o presidente contrata uma empresa sua para dar assistência clínica aos jogadores do Sporting. Há aqui sinais que me levam a achar que a recuperação (dos atletas) não está a ser bem feita”, disse Inácio.