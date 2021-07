Internacionais portugueses do Sporting voltam a treinar com a equipa

De acordo com informação do clube, os três jogadores, que gozaram férias após o afastamento de Portugal do Euro2020, treinaram hoje, às ordens de Ruben Amorim, que teve 30 jogadores à sua disposição.



Antunes e Pedro Marques realizaram trabalho específico no ginásio e no relvado.



Da comitiva ainda não constam os internacionais Sebastian Coates e Gonzalo Plata, que estiveram ao serviço do Uruguai e Equador, respetivamente, na Copa América, e vão juntar-se aos companheiros no decorrer do estágio.



A equipa do Sporting, que vai estagiar no Algarve até 21 de julho, volta a treinar na quarta-feira.