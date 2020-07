Internacional brasileiro Rocha renova com futsal do Sporting

“Rocha prolongou a ligação ao Sporting Clube de Portugal. O ‘pivô’ brasileiro, que chegou à equipa de futsal dos leões em 2018/2019, soma até ao momento 55 jogos e 37 golos”, refere o clube.



O jogador, de 25 anos, conquistou na primeira época a UEFA ‘Champions League’ e a supertaça, mas, em 2019/20, as competições nacionais foram suspensas devido à covid-19 e, depois, canceladas, sem atribuição de título.



“Só tenho a agradecer ao Sporting CP e à equipa técnica por confiar no meu trabalho e me dar a oportunidade de continuar. Estou muito feliz por renovar e agradecido por poder fazer parte do maior clube de Portugal”, disse o jogador.