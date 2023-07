Internacional Fátima Pinto de regresso ao futebol do Sporting

"Um ano depois de ter saído rumo a Espanha, para jogar no Deportivo Alavés, Fátima Pinto está de regresso a casa. A média de 27 anos assinou esta terça-feira contrato com o Sporting Clube de Portugal, emblema que representou durante seis temporadas", indicou o clube.

A centrocampista representou as `leoas` entre 2016 e 2022, período durante o qual conquistou dois campeonatos, três taças de Portugal e duas supertaças.

"Ganhámos muitas coisas, mas o primeiro campeonato foi muito especial. As taças [de Portugal] no Jamor são sempre momentos que nos marcam muito e as supertaças também, mas diria que o primeiro campeonato e as taças no Jamor são momentos que guardo para sempre", disse a madeirense, citada pelo clube.

Antes, Fátima Pinto já tinha sido campeã ao serviço do Atlético Ouriense, em 2013/14, época em que também conquistou a Taça de Portugal.

A futebolista, que integra a lista de escolhidas pelo selecionador Francisco Neto para o Mundial da Austrália e Nova Zelândia, a disputar entre 20 de julho e 20 de agosto, enalteceu o seu regresso a Alvalade, numa época em que quer continuar a elevar o nome do Sporting.

"O principal objetivo é ajudar a equipa ao máximo e elevar o nome do Sporting ao mais alto nível. Neste clube jogamos sempre para ganhar, todos os títulos a que nos propusermos são para vencer", acrescentou.

Fátima Pinto, que conta com 79 internacionalizações, terá no Mundial a companhia das também `leoas` Ana Borges, Diana Silva e Ana Capeta.