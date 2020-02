Invasão a Alcochete. Tiago Neves arrependido de entrar no “assalto”

O julgamento do caso da invasão a Alcochete prosseguiu esta quarta-feira no tribunal de Monsanto com a audição de um dos arguidos da invasão à Academia do Sporting. Tiago Neves contou várias peripécias dessa tarde e mostrou-se arrependido de ter entrado no grupo.