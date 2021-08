Ivanildo Fernandes deixa Sporting e reforça defesa do Vizela até junho de 2024

O jogador de 25 anos está de regresso a Portugal após duas temporadas a competir no estrangeiro, por empréstimo dos ‘leões’, e justificou a decisão de assinar a título definitivo pelos minhotos com a “confiança” transmitida pelo treinador Álvaro Pacheco e com a administração da SAD vizelense.



“Acreditei muito nas palavras deles e na dos meus colegas, até porque conheço alguns. Tive o prazer de falar com eles e falaram muito bem do clube. Disseram que existe um excelente ambiente e muita união. Esse foi um dos fatores que me levou a vir para cá, mas também o facto de terem apostado em mim, sabendo que, no ano passado, já me queriam”, realçou, em declarações publicadas no sítio oficial do clube.



Convicto de que o Vizela lhe vai dar “a alegria de jogar futebol”, o atleta com nacionalidades portuguesa e cabo-verdiana frisou ainda o objetivo de “ajudar” a equipa a “fazer o melhor campeonato possível”, tanto “coletiva como individualmente”.



Natural da Amadora, Ivanildo Fernandes cumpriu a formação no Damaiense, Estrela da Amadora, Casa Pia e Sporting, tendo iniciado a carreira como sénior na equipa B ‘verde e branca’, que representou entre as temporadas 2015/16 e 2017/18, com dois golos em 83 jogos oficiais.



Sem oportunidade de se estrear pela equipa principal 'leonina', o central estreou-se na I Liga na temporada 2018/19, pelo Moreirense, tendo disputado 26 encontros e marcado um golo na melhor temporada da história do emblema ‘cónego’, que valeu o sexto lugar.



Em 2019/20, o jogador foi cedido pelo Sporting ao Trabzonspor e ao Rizespor, ambos da Turquia, enquanto, em 2020/21, representou o Almería, da II Liga espanhola.



Ivanildo é o 10.º reforço do Vizela para a temporada 2021/22, depois do guarda-redes Charles, dos defesas Bruno Wilson e Igor Julião, dos médios Claudemir, Tomás Silva, Nuno Moreira e Alex Méndez e ainda dos avançado Kévin Zohi e Schettine.