Jaime Marta Soares marca eleições no dia 23 caso seja aprovada a destituição

Lusa Comentários 16 Jun, 2018, 21:37 | Sporting

Em declarações prestadas à margem da apresentação da comissão de gestão que vai comandar a partir de agora o clube de Alvalade, o dirigente `leonino` - que relembrou o reforço da sua legitimidade com as recentes decisões judiciais -- apelou também à participação massiva dos sócios na reunião magna agendada para a Altice Arena, em Lisboa.

"No mesmo momento em que souber o resultado da votação, anunciarei [uma decisão] consoante esses resultados. Se não houver aprovação da destituição, terei de marcar eleições para a MAG e para o Conselho Fiscal e Disciplinar. Se houver destituição, marcarei eleições para os três órgãos", explicou.

Paralelamente, Jaime Marta Soares esclareceu que o presidente do Conselho Diretivo `leonino`, Bruno de Carvalho, pode também marcar presença e falar na AG de dia 23, lembrando que a atual suspensão não lhe retira os direitos de expressão como sócio. E sublinhou que no cenário de recusa da destituição da direção, então a Comissão de Gestão cessará funções.

"O presidente Bruno de Carvalho encontrará todas as condições para poder usar da palavra com total direito", disse, acrescentando: "Se Bruno de Carvalho não for destituído, terá de ser feita uma análise política desse facto de que os sócios entendem que ele deve continuar. A partir desse momento, terão de se criar condições para ele desenvolver o seu trabalho e cessará esta comissão de gestão".

Por fim, o líder da MAG assegurou aos sócios do Sporting que a reunião magna terá todas as condições de segurança e liberdade necessárias para poder votar a continuidade ou não do atual Conselho Diretivo.

"Deixo o apelo a que todos os sócios participem na AG na Altice Arena, porque é o assumir do compromisso de dar voz aos sócios. Estão garantidas todas as condições e todos podem ir descansados. Vão ter as condições de segurança e liberdade para expressarem as suas convicções", sentenciou.

Jaime Marta Soares apresentou hoje a Comissão de Gestão do Sporting, que será liderada por Artur Torres Pereira e conta ainda com os seguintes nomes: Sousa Cintra, Luís Marques, António Sá Costa, Silvino Sequeira, Jorge Lopes Gurita, Alexandre Cavaleri, Rui Nunes Moço, Pedro Roque Reis, António José Correia Rebelo e José Diogo Leitão.