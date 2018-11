Jefferson, Bruno César e Wendel integram primeira convocatória de Marcel Keizer

Lusa Comentários 23 Nov, 2018, 19:50 | Sporting

O técnico holandês, que se estreia no comando técnico dos `leões` frente à equipa do Campeonato de Portugal, chamou 19 jogadores, promovendo a entrada de quatro jogadores face à última partida.

Além do defesa Jefferson, do médio Bruno César e do avançado Wendel, o guarda-redes Luís Maximiano também integra as escolhas de Marcel Keizer.

Fora da lista, face à vitória por 2-1 sobre o Desportivo de Chaves, para a I Liga, ainda sob orientação interina de Tiago Fernandes, ficaram Viviano, Misic, Acuña, Miguel Luís, Montero e Castaignos.

O novo treinador do Sporting confirmou hoje, na conferência de antevisão ao encontro da prova `rainha` do futebol português, as ausências, por lesão, de Ristovski, Rafinha e Montero.

No sábado, o Sporting defronta o Lusitano Vildemoinhos no Estádio do Fontelo, em Viseu, pelas 15:00, em encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Renan, Luís Maximiano e Salin.

- Defesas: Coates, Jefferson, André Pinto, Lumor, Mathieu e Bruno Gaspar.

- Médios: Bruno Fernandes, Bruno César, Petrovic e Gudelj.

- Avançados: Nani, Carlos Mané, Diaby, Bas Dost, Jovane Cabral e Wendel.