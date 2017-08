Jesus satisfeito por faltarem apenas mais dois jogadores no plantel

Lusa 05 Ago, 2017, 17:58 / atualizado em 05 Ago, 2017, 17:59 | Sporting

"Nenhum treinador está satisfeito com a equipa que tem e nem sempre consegue contratar o que quer, mas estamos extremamente satisfeitos com aquilo que temos. Tentámos estar e partir para o campeonato com quase 90% dos jogadores contratados. Como treinador procuro sempre poder estabelecer e fechar essa mesma possibilidade", começou por dizer o técnico.



O treinador dos 'leões' falava em conferência de imprensa de antevisão à jornada inaugural da I Liga, no auditório do Estádio José Alvalade, em Lisboa, onde explicou que "numa pré-época não se deve fechar um plantel antes do mercado fechar", frisando que "só tem dois lugares em aberto".



Sem poder contar o argentino Alan Ruiz para o encontro frente aos avenses, a contas com uma lesão no tornozelo direito, Jorge Jesus acredita que o estádio dos recém-promovidos ao escalão principal viverá um ambiente de festa e quer entrar a ganhar.



"Amanhã [domingo] em Vila das Aves abrimos a época com um jogo, que pela experiência que tenho e com estas equipas que regressam à I Liga, vai ser um jogo de festa. Vamos encontrar um clima de jogos a sério, mas o Sporting também vai ter a sua massa associativa em grande número na Vila e queremos começar bem porque temos que ter qualidade e acredito isso vai acontecer amanhã [domingo]", explicou.



Por outro lado, o técnico do Sporting desafiado a justificar as dispensas algo inesperadas dos titulares da temporada transata Bryan Ruiz e Schelotto, mas apenas revelou que as "decisões foram só suas", recordando o ítalo-argentino "nem sequer jogava" quando o foi buscar para representar os 'leões'.



Sobre a possibilidade do reforço Bruno Fernandes e do capitão Adrien Silva jogarem lado a lado no seu sistema de jogo, o líder da equipa explicou que são futebolistas distintos, mas que se podem complementar.



"Claro que o Bruno leva vantagem porque leva sete semanas de trabalho, mas o Adrien trabalha comigo há dois anos e sabe perfeitamente quais são as minhas ideias. O Bruno anda à procura de conhecer as ideias da equipa. O treinador tem sempre que arranjar soluções para potencializar e arranjar maneira de os poder encaixar", argumentou.



A terminar, o técnico disse que ainda que "conta com todos os jogadores do plantel enquanto estiverem no clube", admitindo que possa perder um ou outro atleta, tal como aconteceu no ano passado com João Mário e Slimani.



No domingo, Sporting e Desportivo das Aves dão o pontapé de saída para a primeira jornada da I Liga portuguesa, pelas 18:00, no Estádio dos avenses, numa partida que será dirigida pelo árbitro Tiago Martins, da associação de futebol de Lisboa.