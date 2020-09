João Amaral e Mohamed Diaby testam positivo no Paços de Ferreira

Segundo faz saber o clube e na sequência da realização dos testes periódicos ao SARS-CoV2 ao plantel e staff profissional do FC Paços de Ferreira, "foi detetado teste positivo aos atletas João Amaral e Mohamed Diaby".





Refere o clube que "ambos se encontram assintomáticos e desde ontem em isolamento", cumprindo assim o Plano de Contingência previamente definido no Clube.



Segundo os dirigentes do Paços a situação "foi de imediato comunicada à Autoridade Local de Saúde – que se encontra em articulação com o departamento médico do FC Paços de Ferreira – e os dois atletas estão em quarentena".





Também a Liga Portugal também foi devidamente informada, conforme as suas diretrizes, refere o comunicado.





Perante esta situação o Paços de Ferreira afirma que "todo o restante plantel e staff está apto e em condições de segurança para a participação no jogo da 2ª jornada da Liga, com o devido conhecimento e concordância da Autoridade Local de Saúde".





O Paços de Ferreira e o Sporting defrontam-se hoje no estádio Capital do Móvel, às 18:30, em jogo referente à segunda jornada da I Liga.