João Aroso pede tempo para Leonel Pontes

João Aroso coabitou com Leonel Pontes no Sporting mas recordou que os tempos são diferentes e “os treinadores são sempre interinos e dependentes dos resultados”.



O preparador físico lembrou, em declarações ao jornalista David Carvalho, que nesta altura as armas do Sporting são desiguais àquelas que tem Benfica e FC Porto, embora se diga publicamente que as três equipas lutam pela conquista do título de campeão.



Sobre a tendência que há em comparar as promoções de Bruno Lage no Benfica e de Leonel Pontes no Sporting, João Aorso desvaloriza a comparações porque os contextos são diferentes e se trata sobre tudo de uma questão criada pela “imprensa e adeptos”.



A propósito da crescente tendência para apostar nos treinadores portugueses, João Aroso disse que para lá de “uma moda” é o reconhecimento da “competência” dos técnicos nacionais.