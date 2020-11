João Mário retira pressão ao plantel do Sporting apontando somente à `Champions`

O internacional português é um dos únicos jogadores do plantel, a par do uruguaio Sebastián Coates, que lutou pelo título de ‘leão ao peito’ até à última jornada em 2015/16, e hoje lembrou que o grupo de trabalho, então às ordens de Jorge Jesus, que terminou a época na segunda posição, não tem comparação com o atual.



“São grupos completamente diferentes, o outro era muito mais experiente, realidades diferentes, treinadores diferentes. O mesmo sentido de responsabilidade temos, mas acima de tudo não metemos essa pressão, porque o grupo é muito jovem. Acima de tudo, vejo muita qualidade, muita vontade de fazer as coisas bem. Há três vagas pela ‘Champions’, o Sporting quer estar numa delas e é para isso que vamos trabalhar”, prometeu o jogador de 27 anos.



Desta forma, o médio apelou ao grupo de trabalho para “ter calma” e lembrou que ter alguns pontos de vantagem” sobre os rivais não diz nada, uma vez que, “como se viu na época passada, de um momento para o outro tudo muda”.



Por isso, João Mário ‘afinou’ pelo mesmo discurso de “jogo a jogo” do técnico Rúben Amorim, que não conhecia, mas que o tem surpreendido pela positiva.



“Muito bom. Por acaso, não me cruzei enquanto jogador com o ‘mister’, não o conhecia bem, mas tem estado bem. É um treinador que mete muito respeito na equipa, muita competitividade, tem ideias jovens. Identifico-me bastante porque é uma mentalidade moderna e, acima de tudo, tenho gostado”, revelou.



Ainda sobre a inexperiência do grupo de trabalho, e abordando uma possível vantagem para a evolução dos jovens jogadores do plantel, devido à ausência de público nos estádios, João Mário revela uma opinião completamente distinta.



“Dos mais novos aos mais velhos, todos se habituaram a ver sempre futebol com público. Não quero acreditar que nenhum jogador do Sporting prefira jogar sem os seus adeptos. Não creio que nenhuma equipa do Sporting vá jogar melhor sem adeptos”, sentenciou.



Já sobre a ausência da última convocatória de Fernando Santos para a seleção portuguesa, João Mário admitiu que a possibilidade de jogar com mais regularidade e estar mais perto pesou na sua decisão de voltar ao Sporting, mas garantiu que não ficou desiludido por não fazer parte das escolhas.



“Portugal é uma das seleções em melhor forma e das melhores do mundo, nunca é fácil estar numa equipa assim. Acima de tudo, quero continuar a trabalhar para, em março, com mais minutos de jogo, com mais ritmo, também poder competir por um lugar. Obviamente, quero muito voltar, mas também sei que tenho de trabalhar muito para isso”, assumiu o internacional português.