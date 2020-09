Jogo com LASK Linz é "incomparável" com os do ano passado para Emanuel Ferro

"É incomparável. Não acredito que alguma das equipas esteja a basear-se em algo que aconteceu no passado. Estivemos sobretudo a pensar nos dias de preparação para um jogo decisivo, de uma competição onde queremos estar. A preparação teve em conta os últimos jogos do adversário", explicou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Os `leões` iniciaram a época com duas vitórias (1-0 aos escoceses do Aberdeen e 2-0 ao Paços de Ferreira) e Emanuel Ferro realçou a ambição do grupo, que está mais reforçado após a recuperação do treinador Rúben Amorim e de alguns jogadores, que estavam infetados com covid-19.

"É um fator de grande satisfação para o grupo e de engrandecimento do coletivo, que se apresentou forte nos últimos jogos, mas, com o regresso de jogadores, `staff` e treinador, estará mais forte. Queremos todos connosco para nos apresentarmos mais fortes em cada jogo", afirmou.

O LASK Linz chega à última ronda de acesso à fase de grupos depois de uma goleada imposta aos eslovacos do Dunajska Streda (7-0), enquanto o Sporting tem mostrado solidez defensiva, sem qualquer golo sofrido nas duas partidas disputadas. Contudo, Emanuel Ferro referiu que "interessa pouco" o que foi feito nos jogos anteriores.

"O LASK [Linz] é uma equipa diferente do que foi o Paços [de Ferreira] e o Aberdeen. Olhamos para cada jogo com particularidades distintas, interessa pouco se marcaram mais ou menos golos anteriormente. Sabemos que as duas equipas se vão apresentar com um objetivo muito forte", constatou.

Sabendo que "um jogo tem uma história que é muito variável", Emanuel Ferro reforçou a necessidade de o conjunto `leonino` ter sempre consciência do objetivo, que se disputa em jogo único e, como tal, o Sporting quer "dominar".

"Será um adversário muito difícil e competitivo, mas queremos ser nós a dominar o jogo. A equipa está muito envolvida e isso será decisivo para fazermos um bom jogo e chegar à vitória", disse.

O avançado Nuno Santos, contratado este verão ao Rio Ave e que recuperou recentemente da infeção de covid-19, frisou que os jogadores sportinguistas vão "entrar com vontade de vencer", numa competição em que os jogos "são todos complicados".

"Vai ser um jogo intenso, uma equipa intensa que vamos apanhar pela frente. Temos de ter paciência como tivemos nos últimos jogos. Assim, penso que conseguimos a vitória", expressou.

Sporting e LASK Linz defrontam-se na quinta-feira, a partir das 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem do bielorrusso Aleksei Kulbakov.