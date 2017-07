Jonathan Silva renova até 2022

RTP 26 Jul, 2017, 00:18 | Sporting

O clube refere em comunicado que: "A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Jonathan Silva para a extensão do contrato até 2022, ficando com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros"



O lateral - esquerdo - chegou ao Sporting no início da época 2014/2015, mas acabou por regressar à Argentina na época seguinte, por empréstimo, onde alinhou ao serviço do Boca Juniors até agora.



Jonathan Silva está de regresso ao clube e vai disputar o lugar no 'onze' com o internacional português Fábio Coentrão.