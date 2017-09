Jorge Jesus não olha a poupanças a pensar no Barcelona e FC Porto

Lusa 22 Set, 2017, 17:48 | Sporting

O treinador do Sporting explicou que as escolhas para cada 'onze' inicial são pensadas consoante o adversário, frisando que só depois do encontro de Moreira de Cónegos, no sábado, começará a preparar os desafios com o Barcelona para a 'Champions' e com o FC Porto na ronda seguinte do campeonato.



"As minhas decisões são jogo a jogo. Não olho para o jogo que vem a seguir. Nós fazemos as escolhas de acordo com a estratégia de cada jogo e não havendo problemas físicos com os jogadores", começou por argumentar, referindo: "Amanhã [sábado], vamos à procura daqueles que estão em melhores condições e só depois vamos pensar nos outros jogos."



Na conferência de antevisão à partida diante do antepenúltimo classificado, Jorge Jesus recusou euforias devido ao pleno de triunfos no campeonato até ao momento - seis jogos, seis vitórias - e lembrou que o que interessa é chegar ao fim na liderança.



"A confiança mantém-se com as vitórias. São o melhor estímulo para uma equipa e, com seis jornadas a vencer, a confiança é mais consolidada. Pela experiência que tenho, já passei por isso, é bom começar bem e a ganhar. É importante, mas não é determinante. O que conta é que chegar ao fim e estar em primeiro", declarou.



Quanto ao Moreirense, adversário que "vai querer pontuar", o técnico 'leonino' espera um jogo "extremamente difícil", mas disse que o Sporting vai estar "preparado para continuar a vencer".



A situação de Bryan Ruiz no Sporting, que treina sozinho na academia dos 'leões' desde o inicio da época, também foi um dos temas abordados por Jorge Jesus, que até elogiou o atleta.



"O Bryan sempre que trabalhou comigo foi um grande profissional e é um grande jogador. Ele vai ter o seu percurso, mas é ele que vai ter que decidir, não sou eu", contou.



A terminar, o treinador do Sporting abordou ainda a prestação dos jogadores utilizados no empate (0-0) de terça-feira da Taça da Liga frente ao Marítimo: "Houve jogadores que me deram uma garantia que podemos lançar de início e durante o jogo. Agora tenho mais certezas."



O Sporting, que reparte a liderança do campeonato com FC Porto, ambos com 18 pontos, desloca-se a Moreira de Cónegos, no sábado, para defrontar o Moreirense, 16.º com cinco, pelas 18:15, numa partida da sétima jornada, que será dirigida pelo árbitro Luís Godinho, da associação de Évora.