Jorge Jesus quer colocar Sporting na "Champions" para recuperar prestígio europeu

Lusa 05 Ago, 2017, 17:11 / atualizado em 05 Ago, 2017, 17:13 | Sporting

"Temos dois jogos antes do jogo da 'Champions'. É uma competição que nós também queremos recuperar e estar num nível em que o Sporting possa ser identificado como um clube de grande prestígio. Vamos jogar com uma equipa romena [Steaua de Bucaresta], mas o fundamental é focar o principal objetivo que é o Aves e depois falaremos sobre esta eliminatória da 'Champions'", começou por dizer o Jorge Jesus.



Na conferência de antevisão ao encontro de estreia da I Liga diante do Desportivo da Aves, o técnico 'leonino' revelou que o plantel está "satisfeito porque tem condições para estar" na fase de grupos.



O Sporting irá receber o Steaua no dia 15 de agosto, a partir das 19:45, e uma semana depois deslocar-se-á a Bucareste para o jogo da segunda mão, à mesma hora.