José Peseiro olha para o Sporting-FC Porto com muitas interrogações

Sporting e FC Porto encontram-se domingo, a partir das 17h30, em jogo da 15.ª jornada do campeonato da I Liga.Nove pontos separam as duas equipas com vantagem para os azuis e brancos.

1 – No presente os portistas são mais fortes e só por isso favoritos;





2 – As equipas têm um padrão de jogo mas podem alterá-lo;





3 – No passado recente com ele (Peseiro) no comando da equipa verde e branca a formação lisboeta venceu o FC Porto;





4 – A inscrição do jovem Pedro Mendes é óbvia perante a falta de pontas de lança no Sporting;





5 – Bruno Fernandes faz a diferença na equipa de Alvalade e pode sair no mercado de inverno mas não é crível que aconteça;





6 – Gostava de ter continuado em Alvalade quando assumiu o comando da equipa em 2018 e foi despedido nesse mesmo ano;





7 – Lamenta não lhe terem dado tempo para trabalhar à frente da equipa do Sporting;





8 – Critica o atual presidente Frederico Varandas por ter dito antes das eleições que ele (Peseiro) era o seu treinador e após o ato eleitoral ter dito o contrário;





9 – Sobre o seu futuro já teve propostas para trabalhar mas tem recusado por não serem do seu agrado.