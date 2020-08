José Vinha é o nono reforço no voleibol do Sporting

”, considerou o jogador, em declarações à página do clube.O clube tem avançado com uma série de nomes para a próxima época, e o anúncio da chegada de Vinha, de 25 anos, junta-se às de Bruno Alves, Paulo Victor, André Saliba, Éder Levi, Robinson Dvoranen, Victor Hugo, André Sousa e Miguel Maia Sá.Nos últimos dias, o Sporting também já tinha anunciado alguns processos de renovação, entre os quais o de Miguel Maia, que aos 49 anos continua no voleibol dos "leões".O voleibol português suspendeu as competições em março devido à covid-19, e em abril decidiu o cancelamento definitivo da época 2019/20, sem atribuição de títulos.

A época 2021/21 arranca em 26 de setembro, com a realização da primeira jornada do campeonato, na qual o Sporting recebe o Castêlo da Maia.