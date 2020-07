Jovane Cabral orgulhoso com distinção da Liga



“É um orgulho. A minha equipa ajudou-me muito, os meus companheiros, a minha família e os meus amigos. Vou trabalhar na próxima época e conseguir mais vezes o prémio”, disse o extremo cabo verdiano, aos meios de comunicação da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).



O jogador, de 22 anos, recebeu a preferência de 29,07% dos treinadores da I Liga, superando a concorrência do médio Lucas Fernandes (12,79%), do Portimonense, e do avançado Douglas Tanque (10,47%), do Paços de Ferreira.



Segundo o avançado, que falhou a receção ao Vitória de Setúbal na 33.ª jornada, “o prémio vem com o trabalho [produzido] durante a semana”, reforçando que “espera continuar a trabalhar forte para conseguir os objetivos do clube e pensar depois nos [prémios] individuais”.



Jovane participou nos quatro encontros que os ‘leões' realizaram no mês passado, marcado pela retoma da competição, tendo anotado quatro golos diante de Paços de Ferreira, Tondela e Belenenses SAD.