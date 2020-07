Jovane e Vietto no treino do Sporting

De acordo com o site do clube lisboeta, Cabral, que falhou o último encontro com o Gil Vicente (2-1), devido a lesão, esteve no relvado principal da Academia de Alcochete, mas também realizou trabalho de ginásio.



Vietto, que está a recuperar de um problema no ombro direito, subiu igualmente ao relvado, tendo também efetuado tratamento e ginásio.



O médio Francisco Geraldes, devido a problemas físicos, continuou ausente, assim como o brasileiro Luiz Phellype, que está a recuperar de grave lesão.



O Sporting volta a treinar no sábado, às 10:00, novamente na Academia de Alcochete.



Os ‘leões, terceiros classificados a nove pontos de distância do Benfica, que é segundo, visitam na próxima segunda-feira o Moreirense, em jogo da 30.ª jornada do campeonato, liderado pelo FC Porto.