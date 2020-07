Jovane eleito o melhor jogador da I Liga em junho, Paulo Sérgio o melhor treinador

O jogador cabo-verdiano recebeu a preferência de 29,07% dos treinadores da I Liga, superando a concorrência do médio Lucas Fernandes (12,79%), do Portimonense, e do avançado Douglas Tanque (10,47%), do Paços de Ferreira.



Jovane participou nos quatro encontros que os ‘leões' realizaram no mês passado, marcado pela retoma da competição, tendo anotado quatro golos diante de Paços de Ferreira, Tondela e Belenenses SAD.



Já Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, foi eleito pelos seus homólogos o melhor técnico de junho, com 27,78% das preferências, batendo Pepa (18,89%), do Paços de Ferreira, e Emanuel Ferro (14,44%), treinador-adjunto do Sporting, que continua a ser o responsável técnico ‘leonino' nas fichas de jogo, face à falta de habilitações exigidas de Rúben Amorim.



No mês passado, o Portimonense, penúltimo classificado da prova, conseguiu três vitórias e dois empates nas cinco partidas realizadas, naquela que foi mesmo a melhor série dos algarvios na presente edição da I Liga e que os mantém ‘vivos' na luta pela manutenção.



Na terça-feira, a LPFP já tinha anunciado outros prémios individuais, sendo que Helton Leite (Boavista) foi considerado o melhor guarda-redes (24,44%), o lateral René Santos (Marítimo) o melhor defesa (11,10%), Pedro Gonçalves (Famalicão) o melhor médio (17,78%) e Douglas Tanque (Paços de Ferreira) o melhor avançado (21,11%).