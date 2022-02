LC. Sporting recebe ao `todo poderoso` City no arranque dos `oitavos`

Face ao conjunto do ‘mago’ Pep Guardiola, que lidera de forma confortável o mais importante de todos os campeonatos da Europa, a Premier League, os ‘leões’ terão de ser perfeitos para se puderem manter na corrida a inédita presença nos ‘quartos’.



Na sua história na principal competição europeia de futebol, que os principais rivais nacionais já venceram duas vezes cada, o Sporting conta apenas uma presença nos ‘quartos’, em 1982/83, e, desde 1992/93, só tinha estado uma vez nos ‘oitavos’.



Dessa vez, em 2008/09, as coisas não correram nada bem aos comandados de Paulo Bento, que foram goleados em Alvalade por 5-0 e no Allianz Arena por 7-1, para um total de 12-1 que é a mais desequilibrada das 300 eliminatórias da ‘era Champions’.



O Sporting parece, agora, uma equipa bem mais capaz, equilibrada e estruturada, num ‘3-4-3’ do qual Rúben Amorim nunca abdica, mas esta época já ‘pagou’ a inexperiência europeia (1-5 com o Ajax) e, face ao City, as dificuldades serão maiores.



A formação de Manchester já perdeu algumas vezes esta época, mais precisamente cinco – com Paris Saint-Germain, Leipzig, Leicester, Tottenham e Crystal Palace -, mas a regra é vencer (27 triunfos, em 36 jogos oficiais).



Provavelmente com os portugueses e ex-benfiquistas Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva no ‘onze’, e sem o castigado Kyle Walker, o City vai, certamente, ‘mandar’ no jogo e procurar não levar a eliminatória por resolver para o Etihad, palco da segunda mão, em 09 de março.



Em 2011/12, nos oitavos de final da Liga Europa, e naquela que foi a única eliminatória entre os dois conjuntos, o City, que acabara de eliminar o FC Porto (2-1 no Dragão e 4-0 em Manchester), também era claramente favorito e foi o Sporting a seguir em frente (1-0 em casa, com um tento de Xandão, e 2-3 em Inglaterra).



Ausente do ‘clássico’ de sexta-feira no Dragão, onde o Sporting desperdiçou uma vantagem de dois golos, Pedro Gonçalves é a grande incógnita nos ‘leões’, que já pode contar com o espanhol Pedro Porro, que não jogou face ao FC Porto por castigo.



O City, que poderá não ter Gabriel Jesus, chega a Alvalade depois de uma goleada por 4-0 em Norwich, com um ‘hat-trick’ de Raheem Sterling e um tento de Phil Foden.



No mesmo dia do jogo de Alvalade, as atenções estão também, e sobretudo, centradas na capital francesa, onde o Paris Saint-Germain, ‘desesperadamente’ à procura do seu primeiro título europeu, recebe o Real Madrid, o ‘rei’ da prova, com 13 cetros, o último ainda com Cristiano Ronaldo, em 2017/18.



Agora com o argentino Lionel Messi do seu lado, os líderes destacados do campeonato francês, que podem estar muito perto de perder Kylian Mbappé para os madrilenos, têm em 2021/22 mais uma grande oportunidade para vencer a ‘Champions’.



A época do conjunto comandado pelo argentino Mauricio Pochettino não tem sido muito convincente, mas é a partir de agora que tudo se começa a decidir e, ao PSG, não falta qualidade ou experiência, mesmo que não possa contar com Neymar e Sergio Ramos.



Por seu lado, o Real Madrid, que tem o determinante Karim Benzema em dúvida, vai ser ‘sustentado’, certamente, pelo seu trio de meio-campo (Casemiro, Kroos e Modric), e pelos desequilíbrios de Vinícius Júnior, Rodrygo ou Asensio.



No fim de semana, o PSG só conseguiu vencer em Rennes (1-0) com um golo nos descontos, de Mbappé, assistido por Messi, enquanto os ‘merengues’, sem o avançado gaulês, ficaram-se por um ‘nulo’ no reduto do Villarreal.



Na quarta-feira, o Bayern Munique, inesperadamente goleado em Bochum por 4-2, é claramente favorito na deslocação ao reduto do Salzburgo, enquanto o Inter Milão recebe o Liverpool, de Diogo Jota, com a intenção de tentar chegar ‘vivo’ a Anfield Road.



A segunda metade da primeira mão dos oitavos de final realiza-se na semana seguinte, com destaque para a receção do Benfica aos holandeses do Ajax.